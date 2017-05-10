Akıncı, Verwey’i Kabul Etti

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 15.00’te başlayan görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.
(RU/HÖ)
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey’i kabul etti.
Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reformları Destekleme Sorumlusu Maarten Verwey’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 15.00’te başlayan görüşme öncesinde basına açıklama yapılmadı.
(RU/HÖ)