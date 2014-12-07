Akıncı’nın Ziyaretleri…

AKINCI: ”HEDEFİMİZ BU ADADAKİ BARIŞI, BU BARIŞIN GETİRECEĞİ NİMETLERİ HER İKİ TOPLUMUN GENÇLERİ İÇİN İSTEMEKTİR”

Lefkoşa, 7 Aralık 14 (.): Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı'nın, Lefkoşa bölgesinde örgütlenen gençlerin düzenlediği bir geceye eşi ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yla birlikte katıldığı bildirildi.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı gecede yaptığı konuşmada, gençlerin geleceği için yola çıkmak zorunda olduğunun bilinciyle aday olduğunu söyledi.

Gençlerin ülkeyi terk etmek zorunda kalmadığı, belirsizlik ve umutsuzluk içerisinde yaşamadığı, barış ortamı yaratmak için çalışmakta kararlı olduğunu belirten Mustafa Akıncı, “Hedefimiz, insanca onurlu bir yaşamı bu ülkede yalnız kendimiz için değil, her iki toplum için de istemek; bu adadaki barışı, bu barışın getireceği nimetleri her iki toplumun gençleri için istemektir” dedi.

Akıncı, niyetinin ne Türkiye ne de Güney Kıbrıs’la kavga etmek olduğunu, kişilikli ve onurlu ilişkilerin olmasını istediğini söyledi.

Mustafa Akıncı’nın dün ayrıca Serdarlı ve Görneç’i ziyaret ettiği, Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar’la görüştüğü, Girne'de de Ortopedik Özürlüler Derneğinin düzenlediği geceye katıldığı belirtildi.

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