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Akıncı\'nın Hükümet Ortaklarıyla Görüşmesi Tamanlandı... Özersay: “istişare Ve Koordine Açısından Son Derece Yararlıydı”

HÜKÜMET ORTAKLARI SARAYDA (2-SON)

Akıncı\'nın Hükümet Ortaklarıyla Görüşmesi Tamanlandı... Özersay: “istişare Ve Koordine Açısından Son Derece Yararlıydı”

HÜKÜMET ORTAKLARI SARAYDA (2-SON)

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Akıncı\'nın Hükümet Ortaklarıyla Görüşmesi Tamanlandı... Özersay: “istişare Ve Koordine Açısından Son Derece Yararlıydı”

HÜKÜMET ORTAKLARI SARAYDA (2-SON)

ÖZERSAY: “ÖZELLİKLE ÜLKENİN YÖNETİMİYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ KONULARDA DAHA NET ADIMLAR ATABİLMEK İÇİN ZAMAN ZAMAN KOORDİNASYON İHTİYACI OLUYOR”

Lefkoşa, 7 Haziran 18 : Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla gerçekleştirdiği toplantının istişare ve koordine açısından son derece yararlı geçtiğini kaydetti.

Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla bir araya geldiği haftalık olağan toplantısı tamamlandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan Kudret Özersay, bugünkü toplantının rutin toplantılardan olduğunu kaydederek, toplantı gündeminde 10-12 madde bulunduğunu anlattı.

“ZAMAN ZAMAN KOORDİNASYONA İHTİYAÇ OLUYOR”

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“Özellikle ülkenin yönetimiyle ilgili olarak çeşitli konularda daha net adımlar atabilmek için zaman zaman koordinasyon ihtiyacı oluyor” diyen Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı başkanlığında bunları ele aldıklarını kaydetti.

Toplantıda, bu bağlamda bazı kararlar ürettiklerini söyleyen Özersay, ayrı ayrı konularda bazı görevler üstlendiklerini de belirtti. Özersay toplantının bu açıdan son derece yararlı geçtiğini kaydetti.

Gündem maddelerinin sorulması üzerine ele alınan başlıklar arasında uluslararası boyutu olan konular ve daha önceki toplantılarda ele alınan başlıklarla ilgili gelinen aşamaların bulunduğunu kaydeden Özersay bazı konularla ilgili adım atabilmek için seçim yasaklarının geçmesi gerektiğini, bu konularla ilgili takvimlendirme yaptıklarını söyledi.

Özersay toplantının istişare ve koordine açısından son derece yararlı olduğunu sözlerine ekledi.

(DOĞ-RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu- Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Süleyman Önal

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