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10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Akıncı-muller Görüşmesi Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Avrupa - Orta Asya Sorumlusu Cyril Muller arasındaki görüşme sona erdi.

Akıncı-muller Görüşmesi Sona Erdi
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MULLER, OLASI BİR ÇÖZÜMÜN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ KONUSUNDA YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dünya Bankası Başkan Yardımcısı ve Avrupa - Orta Asya Sorumlusu Cyril Muller arasındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş ve Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin’in de yer aldığı Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmede,  Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Muller, Kıbrıs’ta olası bir çözümün ekonomik ve sosyal etkileri konusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da görüşmede, olası bir federal çözümün uygulamasının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların hızlandırılmasının önemine değindi.

(SEL)

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