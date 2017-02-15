Akıncı, Meclis Dışındaki Partileri Kıbrıs Konusunda Bilgilendirdi

Lefkoşa, 15 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi partileri Kıbrıs müzakereleri konusunda bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonrasında parti temsilcileri basına açıklama yaptı.

İZCAN

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan Sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, Enosis’in okullarda kutlanacak olmasının da buna tuz biber ektiğini ve soğukkanlı olunması gerektiğini kaydetti.

İzcan, söz konusu karar ve ardından yaşanan gelişmelerin süreci heba etmesinin çözüm karşıtları ve barışı istemeyenleri sevindireceğini söyledi.

“Doğru olan görüşme sürecinin ve Cenevre konferansının devamıdır” diyen İzcan, en kısa zamanda çözüme ulaşılması için mevcut sorunların aşılmasını ve görüşmelerin devamını diledi.

ÇAKICI

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı da sözlerine, KKTC Meclisi’nde milletvekili transferlerini önlemek için yapılan yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyerek başladı.

Çakıcı, Anayasa’nın 70. maddesinin ilgili yasayı geçersiz kıldığını anlatarak, yapılan yasanın zaten pratikte çalışmadığını, Meclis’teki 4 bağımsız milletvekilinin şu an azınlık hükümetine destek verdiğini ifade etti.

Çakıcı, Cumhurbaşkanı’nın yeni bir Vatandaşlık Yasası’na karşı olmadığını belirterek, UBP’nin hakkı olanı değil başka kişileri vatandaş yaptığını, 735 kişinin gelişi güzel vatandaş yapıldığını savundu ve Vatandaşlık Yasası’nın Mecliste önlerine gelmeme sebebini bilmediklerini belirtti.

Kıbrıs sorununda eşit, adil ve federal bir çözüm istediklerini de dile getiren Çakıcı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konudaki çaba ve mücadelesini yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

2017 seçimlerinin propagandasının Rum Kesimi’nde başladığına da işaret eden Çakıcı, Kıbrıslı Türklerin kimsenin azınlığı olmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın “Halk iradesinin Meclis’in dışında olduğu” söylemini de hatırlatan Çakıcı, Meclis yapısının değişmesi gerektiğini savundu.

ATAKAN

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Tolga Atakan da bugün son derece faydalı bir bilgilendirme toplantısı yapıldığını kaydederek, “2016 yılı sonu çözüm” hedefinin hayata geçirilememesinde olduğu gibi, son Rum Meclisi’ndeki söylemlerde Rum tarafının samimiyetsizliğinin bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Atakan, daha ucu kapalı ve takvime dayalı bir görüşme sisteminden yana olduklarını bildirerek, süreç ilerledikçe yapılan yanlışları ve doğruları görüp, görüşlerini yine kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini verdi.

ARIKLI

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da Cumhurbaşkanından bugün Kurucu Cumhurbaşkanı “Denktaşvari”, “Ben artık daha ne yapayım, çıkıp kendimi Sarayönü’nde asayım mı? Tüm çabalarıma rağmen Rumlar anlaşmaya yanaşmıyor” şeklinde bir açıklama beklediklerini kaydetti.

Sınır kapılarındaki çalışmaları hızlandıracak adımları dahi atmayan Rum tarafının çözüm için nasıl adımlar atacağını merakla beklediklerini dile getiren Arıklı, Kıbrıs Sorunu çerçevesindeki görüşmelerin bitme noktasında “sadece uzatmaların oynandığı” bir sürece girdiğini ifade etti.

BİRİNCİ

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP)Genel Sekreteri Mehmet Birinci de bugünkü toplantıda Kıbrıs’taki sorunun iki toplum liderinin görüşmesi sonucu değil, emperyalist güçlerin ikna edilmesiyle çözüme ulaşabileceği konusunda bir kez daha ikna olduklarını söyledi.

Birinci, Kıbrıs’taki işçi ve emekçi kesimin mücadelesinin TC ve Yunanistan’daki işçi sınıfı mücadelesiyle birleştirilmesiyle çözümün elde edilebileceğini, mevcut müzakere sistemiyle bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığını savundu.

ÜNCÜ

Sosyal Demokrat Parti (SDP) MYK Üyesi Ali Üncü Cumhurbaşkanının bugün çözüm noktasında bazı noktaların tıkandığını, sözde uzlaşılan konuların yazıya döküldüğünde uzlaşılmamış olduğunun görüldüğünü belirttiğini söyledi.

Üncü, enerji konularında Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmalara işaret ederek, Kıbrıs’ta çözüme ulaşılması halinde Kıbrıs’ın da enerjiden pay alacağını belirtti ve enerjide işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

KANATLI

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı da bilgi alışverişinin önemine işaret ederek, bilgi akışının sürmesini diledi.

Kanatlı, her iki taraftaki söylem ve eylemlere bakıldığında “Tencerenin hangisinin dibinin kara olduğunu belli olmadığını, tencerelerin dibinin kapkara olduğunu” söyleyerek, iki tarafta da “militarist ve şoven” eylemlerin devam ettiğini, bir tarafta Mehteran Bölüğü eşliğinde Fetih gösterileri yapılırken diğer tarafta Enosis Plebisiti’nin anıldığını ifade etti.

Kıbrıs sorununda mevcut girişimlerin sonuca ulaşmayacağının sonbaharda belli olduğunu dile getiren Kanatlı, artık Kıbrıs’ta iki tarafın üzerinde uzlaşacağı bir çerçeve anlaşmasının hayata geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

(RU/HÖ)

Haber: Raif Uzkan Fotoğraflar: Süleyman Önal