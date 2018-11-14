Akıncı Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Suver’i Kabul Etti



Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’den gelen Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Akkan Suver, görüşmede, 6-7 Şubat 2019’da İstanbul’da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı zirveye davet etti.

Suver, 22. Avrasya Ekonomi ve Zirvesi’nde, bir Barış ve Diyalog Projesi kapsamında Cumhurbaşkanları Oturumu’nda “Teknolojinin gelişimi ve insanlığı bekleyen gelecek, enerjide, ekonomide yapay zekanın rolü nedir ve popülizm” konularının işleneceği bilgisini de verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise kabulde 12 Kasım Pazartesi günü, Ankara’da Avusturya Büyükelçiliği’nde düzenlenen bir törenle, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından “Avusturya Devleti Altın Şeref Madalyası” ile ödüllendirilen Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver’i kutladı.

(ÖZ/HA)



