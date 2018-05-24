Akıncı, Khk Başkanı Kayral’ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI, KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİLefkoşa, 24 Mayıs 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral başkanlığındaki heyet tarafından, komisyonun çalışmaları hakkında bilgilendirildi.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, KHK Genel Sekreteri Metin Gültekin, Sınav İşleri Müdürü Mehmet Öznacar ve Sınav İşleri Müdür Muavini Okan Umanel’i kabul etti.Kamu Hizmeti Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI