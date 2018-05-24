Akıncı, Khk Başkanı Kayral’ı Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI, KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral başkanlığındaki heyet tarafından, komisyonun çalışmaları hakkında bilgilendirildi.
Kamu Hizmeti Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.
(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Kamil Kayral başkanlığındaki heyet tarafından, komisyonun çalışmaları hakkında bilgilendirildi.
Kamu Hizmeti Komisyonu heyeti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi.
(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI