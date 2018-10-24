Akıncı İle Duncan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

GÖRÜŞMEDE KIBRIS SORUNUNDA GELİNEN SON DURUMLA İLGİLİ GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNULDU



Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah, Birleşik Krallık Avrupa ve Amerika\'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile telefon görüşmesi yaptı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, kendisini arayan Duncan ile 25 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmede, Alan Duncan’a, BREXIT sürecinde Birleşik Krallık egemenliğinde bulunan üs bölgelerine ilişkin olarak Kıbrıslı Türklerin haklarının gözetilmemesi hususunda kaygılarını da iletti.



(ÖZ/HA)