Akıncı İle Anastasiadis’in Görüşmesi Tamamlandı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmesi tamamlandı.

BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında saat 10.10’da başlayan liderler görüşmesi, yaklaşık iki saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı’na dönüşünde basına açıklama yapması bekleniyor.

Crans-Montana’daki Beşli Konferans’ın anlaşma sağlanmadan sona erdiğinin ilan edildiği 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis, en son 16 Nisan’da Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

(ÖZ/GÜL)