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Akıncı-erhürman Görüşmesinde Dövizdeki Artış Ve Ekon0mik Gelişmeler Ele Alındı

ERHÜRMAN: “HÜKÜMETTEKİ YETKİLİ BAKANLAR İLE BAŞBAKANLIK DÖVİZDEKİ ARTIŞLA İLGİLİ ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Akıncı-erhürman Görüşmesinde Dövizdeki Artış Ve Ekon0mik Gelişmeler Ele Alındı

ERHÜRMAN: “HÜKÜMETTEKİ YETKİLİ BAKANLAR İLE BAŞBAKANLIK DÖVİZDEKİ ARTIŞLA İLGİLİ ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
Akıncı-erhürman Görüşmesinde Dövizdeki Artış Ve Ekon0mik Gelişmeler Ele Alındı

ERHÜRMAN: “HÜKÜMETTEKİ YETKİLİ BAKANLAR İLE BAŞBAKANLIK DÖVİZDEKİ ARTIŞLA İLGİLİ ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR”

Lefkoşa,  17 Mayıs 18 : Başbakan Tufan Erhürman, hükümetteki yetkili bakanlar ile Başbakanlığın dövizdeki artışla ilgili alternatif çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hükümet olarak bir süreden beridir bu konuda çalışma yaptıklarını, Bakanlar Kurulu’nun bazı kararlar aldığını hatırlatan Erhürman, “Ancak hepimiz biliyoruz ki dövizdeki yükselme ve tırmanış bu şekilde sürdüğü  müddetçe alacağımız bu tip kararlarla herhangi bir kesin çözüm üretebilmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.05’de başlayan ve yaklaşık 45 dk süren görüşme sonrasında Erhürman basına kısa bir açıklama yaptı.

Erhürman,  TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın KKTC ziyaretinde konuşulanları da Cumhurbaşkanı Akıncı’yla değerlendirdiklerini ancak ekonomideki gelişmelerin bugünkü görüşmelerinin ana hattını oluşturduğunu belirtti.

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Türk Lirası’nın değer kaybının devam ettiğine ve bunun kaçınılmaz olarak ülkeye de yansıdığına dikkat çeken Erhürman, bu yansımanın  insanların alım gücünde ciddi bir daralma yarattığını söyledi.

Hükümet olarak bir süreden beridir bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini  hatırlatan Erhürman, dövizin artışına karşı bir takım önlemler getirmeye çalıştıklarını, Bakanlar Kurulu’nun bazı kararlar aldığını belirtti ve bu kararların önemli bir kısmının hayata geçtiğini kaydetti.

Erhürman, “Ancak hepimiz biliyoruz ki dövizdeki yükselme ve tırmanış bu şekilde sürdüğü  müddetçe alacağımız bu tip kararlarla herhangi bir kesin çözüm üretebilmemiz mümkün değil” diye konuştu.

Erhürman, hükümette yetkili bakanlar ve Başbakanlığın alternatif senaryolar üzerinde çalışmaya devam ettiğini, bu konularla ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi aktardıklarını ve görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

(ÖZ/HA)  FOTOĞRAFLI

 

 

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