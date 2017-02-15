Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:32

Akıncı-eıde Görüşmesi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

Akıncı-eıde Görüşmesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

EIDE: “İKİ TOPLUM ARASINDA YENİDEN GÜVEN ORTAMI YARATMAK GEREKİR”

Lefkoşa, 15 Şubat 17 (.): BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

Eide, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, her iki liderle, yarın gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlık amacıyla, uzun ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

İki toplum arasında yeniden güven ortamı yaratma gereğine parmak basan Eide, liderler çözüm yönünde ne kadar kararlı olursa olsun, toplumların birbirine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Ortamın ideal olmadığını ancak müzakere sürecinde oldukça faydalı gelişmeler yaşandığını söyleyen Eide, liderlerin yarınki görüşmesinin, son gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra, süreçte açık kalan konularda ilerleme sağlanması açısından da önemli olduğunu belirtti.

“Çözüm için fırsat penceresi hala açık ancak uzun süre açık kalmayabilir” uyarısında buluna Eide, “Süreçte ilk defa farklı bir sesle karşı karşıya kalmadık. Onların üstesinden gelmeyi başardık çünkü en üst düzeyde çözüm yönünde genel bir eğilim vardı” dedi.

Eide, Rum Meclisi’nin  Enosis plebisitinin okullarda anılmasına ilişkin kararının sürece verdiği zararın nasıl aşılacağına ilişkin bir soruyu yanıtında, konunun yarınki liderler görüşmesinde ele alınacağını söyledi.

(FEZ/HÖ)    FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukü’de Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları Devam Ediyor Ukü’de Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları...
Geçitkale Belediyesi İncirli Mağarayı Düzenliyor Geçitkale Belediyesi İncirli Mağarayı Düzenliyor
2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Yarın Başlıyor 2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Yarın...
Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası Konferans İle Son Buluyor Barış Kültürü Eğitimi Projesi, Uluslararası...
Dev-iş: “mesai Saatlerinin Değiştirilmesini Kabul Etmiyoruz” Dev-iş: “mesai Saatlerinin Değiştirilmesini Kabul...
Yarın Öğleye Kadar Sağanak Ve Kuvvetli Fırtına Bekleniyor Yarın Öğleye Kadar Sağanak Ve Kuvvetli Fırtına...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ukü’de Yüksek Lisans Ve Doktora Başvuruları...
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi yüksek lisans ve doktora...

Haberi Oku