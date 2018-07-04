banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97012
ALTIN
189.831
DOLAR
4.7040
STERLİN
6.2065
EURO
5.4747
LTB 73 işyeri denetledi
LTB 73 İŞYERİ DENETLEDİ
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
banner282
Flaş Haber
LTB 73 işyeri denetledi
Kapat

Akıncı: “eğitimde Nitelik, Sayıdan Çok Daha Önemli”

KKTC YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

Akıncı: “eğitimde Nitelik, Sayıdan Çok Daha Önemli”

KKTC YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
Akıncı: “eğitimde Nitelik, Sayıdan Çok Daha Önemli”
KKTC YÜKSEKÖĞRENİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI

AKINCI: “(YÜKSEKÖĞRENİM) ÇOK CİDDİ KRİTERLERE BAĞLANMALI, KALİTE ÖN PLANDA OLMALI, PLANLAMAYI ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİYOR”


“YÖDAK’IN GÜNLÜK SİYASETİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİNE HAYIR”

Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitimde niteliğin, sayıdan çok daha önemli olduğuna işaret ederek,  yükseköğrenimin çok ciddi kriterlere bağlanması gerektiğini belirtti.

Akıncı, KKTC Yükseköğrenim Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, önceki yönetimin 8 ay dahi toplantı yapmadığı YÖDAK’ta mevcut başkan ve üyelerini bir buçuk yılda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti. 

Yükseköğrenim için geçmişte 45 bin hedef konulduğunu ancak daha sonra öğrenci sayısının 101 bine çıkarıldığına işaret eden Akıncı, eğitimde “niteliğin”, “sayıdan” çok daha önemli olduğunu ve her zaman bu görüşü savunduğunu ifade etti.

Akıncı, “(Yükseköğrenim) Çok ciddi kriterlere bağlanmalı, kalite ön planda olmalı, planlamayı çok sağlıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve artık bu yanlış gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.

YÖDAK’ın özerkliğinin önemli olduğuna işaret eden Akıncı, YÖDAK’ın geçmişte Cumhurbaşkanlığı ile daha yakın bir ilişkisi bulunduğunu ancak o dönemin hükümeti tarafından bunun değiştirildiğini belirtti. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı-hükümet yarıştırması içerisinde olamadığını söyledi.

“GÜNLÜK SİYASETİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİNE HAYIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanı ile olan ilişkilerinden koparılıp yeni bir ilişki sistemine bağlanacaksa YÖDAK gibi bir kurum, daha özerk bir yapılanmaya yönelecekse sonuna kadar evet ama günlük siyasetin bir parçası haline getirilecekse sonuna kadar hayır” dedi.

YENİ BİR MEKAN

YÖDAK’ın mekanındaki sıkıntılara da değinen Akıncı, YÖDAK’a yakışan bir mekan yaratılması gerektiğini ifade etti.

TOZLU RAFLARDA BIRAKILMASIN

Yabancı öğrencilerin ülkede bazı farklı ilişkiler içerisine girebildiğini, bunun da çok ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Akıncı, yapılan çalıştayların tozlu raflara bırakılmasının genel bir hastalık olduğundan, yapılanların yaşama geçirtme alışkanlığı edinmek gerektiğini söyledi.

(ID/FEZ)  FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl


banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Büke: “Mevcut Durumun Sürdürülebilir Olmadığını Düşünüyoruz”
"Büke: “Mevcut Durumun Sürdürülebilir Olmadığını Düşünüyoruz”
İskele Festivali’nde Tenis Turnuvası İle Yemek Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi!
İskele Festivali’nde Tenis Turnuvası İle Yemek Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi!
“Uyuşturucuyla Mücadele Haftası” Etkinlikleri Tamamlandı"
“Uyuşturucuyla Mücadele Haftası” Etkinlikleri Tamamlandı"
Erhürman: “önümüzdeki 10 Yıl İçin Planlama Yapılmalı Ve Strateji Belirlenmeli”
Erhürman: “önümüzdeki 10 Yıl İçin Planlama Yapılmalı Ve Strateji Belirlenmeli”
Özyiğit: “eğitim Bugün Yaz-boz Tahtasında İse Hükümete Göre Bakana Göre Alınan Kararların Önemli Etkisi Var”
Özyiğit: “eğitim Bugün Yaz-boz Tahtasında İse Hükümete Göre Bakana Göre Alınan Kararların Önemli Etkisi Var”
Uluçay, Genç İşadamlarını Kabul Etti!
Uluçay, Genç İşadamlarını Kabul Etti!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı Günü KKTC’ye Resmi Ziyarette Bulunacak!
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı Günü KKTC’ye Resmi Ziyarette Bulunacak!
YKP Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden Oluşan Heyet Bes’i Ziyaret Etti!
YKP Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden Oluşan Heyet Bes’i Ziyaret Etti!
GAÜ’de 14 Yeni Bölüm Açıldı!
GAÜ’de 14 Yeni Bölüm Açıldı!
KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı başladı
KKTC Yükseköğrenim Stratejik Planlama Çalıştayı başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim