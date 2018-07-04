Akıncı: “eğitimde Nitelik, Sayıdan Çok Daha Önemli”

AKINCI: “(YÜKSEKÖĞRENİM) ÇOK CİDDİ KRİTERLERE BAĞLANMALI, KALİTE ÖN PLANDA OLMALI, PLANLAMAYI ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİYOR”



“YÖDAK’IN GÜNLÜK SİYASETİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİNE HAYIR”



Lefkoşa, 4 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitimde niteliğin, sayıdan çok daha önemli olduğuna işaret ederek, yükseköğrenimin çok ciddi kriterlere bağlanması gerektiğini belirtti.



Akıncı, KKTC Yükseköğrenim Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, önceki yönetimin 8 ay dahi toplantı yapmadığı YÖDAK’ta mevcut başkan ve üyelerini bir buçuk yılda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti.



Yükseköğrenim için geçmişte 45 bin hedef konulduğunu ancak daha sonra öğrenci sayısının 101 bine çıkarıldığına işaret eden Akıncı, eğitimde “niteliğin”, “sayıdan” çok daha önemli olduğunu ve her zaman bu görüşü savunduğunu ifade etti.



Akıncı, “(Yükseköğrenim) Çok ciddi kriterlere bağlanmalı, kalite ön planda olmalı, planlamayı çok sağlıklı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve artık bu yanlış gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.



YÖDAK’ın özerkliğinin önemli olduğuna işaret eden Akıncı, YÖDAK’ın geçmişte Cumhurbaşkanlığı ile daha yakın bir ilişkisi bulunduğunu ancak o dönemin hükümeti tarafından bunun değiştirildiğini belirtti. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı-hükümet yarıştırması içerisinde olamadığını söyledi.



“GÜNLÜK SİYASETİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİLMESİNE HAYIR”



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Cumhurbaşkanı ile olan ilişkilerinden koparılıp yeni bir ilişki sistemine bağlanacaksa YÖDAK gibi bir kurum, daha özerk bir yapılanmaya yönelecekse sonuna kadar evet ama günlük siyasetin bir parçası haline getirilecekse sonuna kadar hayır” dedi.



YENİ BİR MEKAN



YÖDAK’ın mekanındaki sıkıntılara da değinen Akıncı, YÖDAK’a yakışan bir mekan yaratılması gerektiğini ifade etti.



TOZLU RAFLARDA BIRAKILMASIN



Yabancı öğrencilerin ülkede bazı farklı ilişkiler içerisine girebildiğini, bunun da çok ciddi bir şekilde masaya yatırılması gerektiğini kaydeden Akıncı, yapılan çalıştayların tozlu raflara bırakılmasının genel bir hastalık olduğundan, yapılanların yaşama geçirtme alışkanlığı edinmek gerektiğini söyledi.



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Haber: İbrahim Diran Fotoğraf: Hüseyin Sayıl





