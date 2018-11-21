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Akıncı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Seeberger’i Kabul Etti

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri için ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Kondrad Seeberger’le görüştü.

Akıncı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Seeberger’i Kabul Etti

Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri için ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Kondrad Seeberger’le görüştü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:18
Akıncı, Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Dr. Seeberger’i Kabul Etti
Lefkoşa, 21 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri için ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği (FDI) Başkanı Dr. Gerhard Kondrad Seeberger’le görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı’nın, Gerhard Kondrad Seeberger’i kabulünde Sağlık Bakanı Filiz Besim da hazır bulundu.
Besim, Sağlık Bakanlığı’nın “Diş Hekimliği Haftası” etkinlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar ve Seeberger’in konuşmacı olduğu “Ağız Diş Sağlığı ve Koruyucu Diş Hekimliği Semineri” hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.
(RÇ/HÖ)   FOTOĞRAFLI
 

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