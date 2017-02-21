Akıncı-çavuşoğlu Görüşmesi... Heyetlerarası Görüşmeye Geçildi

Lefkoşa, 21 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili görüşmesinin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası çalışma toplantısına geçildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili görüşmesinin ardından müzakere heyeti ve TC Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası çalışma toplantısına geçildi.