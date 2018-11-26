Lefkoşa, 26 Kasım 18 (.): İstanbul’da 9. Boğaziçi Zirvesi’nin onursal açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam yurda dönüyor.
İstanbul’dan ayrılan Akıncı’nın saat 19.00 sıralarında KKTC’de olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Zirvenin açılışının ardından bazı basın organlarına mülakat da verdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, TRT WORLD\'den Ali Mustafa, CNN TÜRK\'ten Büşra Arslantaş ve Haber Türk\'ten Kübra Par\'ın Kıbrıs sorununa ilişkin güncel gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.
(GÜL/HA)