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Akıncı: “bir Gün Değil, Her Gün Ve Her Alanda İnsan Hakları”

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, insan haklarının yılda bir kez anımsanan bir kavram olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı: “bir Gün Değil, Her Gün Ve Her Alanda İnsan Hakları”

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, insan haklarının yılda bir kez anımsanan bir kavram olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 15:19
Akıncı: “bir Gün Değil, Her Gün Ve Her Alanda İnsan Hakları”
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Lefkoşa, 10 Aralık 14 : Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, insan haklarının yılda bir kez anımsanan bir kavram olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajında İnsan Hakları Günü’nün bu yıl, “İnsan Hakları, 365” sloganıyla kutlandığına işaret ederek şu görüşlere yer verdi:

“Uluslararası insan hakları hukukunun gelişiminde dönüm noktası olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 10 Aralık 1948’te ilan edilmesinden 66 yıl sonra, insan hakları ihlalleri ülkemizde de dünyada da devam ediyor.

Militarizm, köktencilik, ırkçılık, cinsiyetçilik gibi birbirinden beslenen akımlar bu ihlalleri meşrulaştırıp yaygınlaştırıyor.

Düşünce, inanç, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin ihlalinden, yeterli yaşam standartlarının yoksunluğuna, insan ticareti ve köleliğe, vicdani ret ve mülteci haklarının tanınmaması, çocuklara ve kadınlara yönelik şiddete kadar birçok sorunla yüzleşip mücadele etmek, insanlık için büyük önem taşımaktadır.

Bunu sağlamanın yolunun, gücünü silah, para ve zümresel çıkarlardan değil; insan hakları ve sosyal adalet temelli bir demokrasi anlayışından geçtiğine inanıyorum. Bu bağlamda Kıbrıs’ın Kuzeyinde insan hakları, demokrasi, yılda bir kez anımsanacak kavramlar olmaktan çıkarılıp bir yaşam biçimine dönüşmelidir.”

(DOĞ/ŞEB)

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