Akıncı Zümtürköy Ve Lefke’de Vatandaşlarla Buluştu

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün Zümrütköy'de vatandaşlarla bir araya gelerek Kıbrıs konusu, iç sorunlar ve adaylığıyla ilgili çeşitli soruları yanıtlayıp, temel ilkelerini açıkladı.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı'ya daha sonra geçtiği Lefke'de BKP Lefke Bucak örgütü adına çiçek sepeti takdim edilerek, "çözümle birlikte bu sepeti bize geri getirin" denildi.

Akıncı, Lefke'de Küçük Kaymaklı -Lefke futbol takımları arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını da izledi