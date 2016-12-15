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15 Aralık 2016 Perşembe 12:39

Akıncı, YÖDAK Başkan ve Kurul Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önünde yapması gereken çok iş olan ve 5 aydır toplanamayan bir kuruldan söz ediyoruz. Sayın Başkan ve üyelerden beklentim, her şeyden önce YÖDAK’ta olmayan huzuru yeniden tesis etmeleri, tarafsızlık içinde bu ülkeye hizmet etmeleridir. Bir kurumda huzur yoksa oradan iş çıkmaz” dedi.

Akıncı, YÖDAK Başkan ve Kurul Üyelerini Kabul Etti
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 Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Başkan ve Kurul Üyelerini Kabul Etti 

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Önünde yapması gereken çok iş olan ve 5 aydır toplanamayan bir kuruldan söz ediyoruz. Sayın Başkan ve üyelerden beklentim, her şeyden önce YÖDAK’ta olmayan huzuru yeniden tesis etmeleri, tarafsızlık içinde bu ülkeye hizmet etmeleridir. Bir kurumda huzur yoksa oradan iş çıkmaz” dedi.

Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi YÖDAK Başkanlığı’na atayan Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK kurul üyeleri ile bir araya geldi.

Eğitim alanının sadece ekonomik bir terminoloji ile sektör olarak bakılmasını yeterli bulmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğitim alanı bizim en önemli alanlarımızdan biridir. Eğitim, ekonomik sektörlerden sadece biri olmanın çok ötesindedir. Nitelikli insan yetiştirmenin hem ülkemize, hem de yetiştirilen insanların bağlı olduğu ülkelere yapacağı çok önemli katkılar vardır. Eğitim insanlığı dönüştürecek en önemli alandır” dedi.

Eğitim alanının sürekli büyüdüğünü, 14 üniversiteye ulaşıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sayı önemli ama nitelik çok daha önemli. Sayı artarken nitelik de gelişiyorsa sorun yok. Benim gözümde kalite ve nitelik çok daha önemli. Nicelik olarak büyürken, aynı büyüme nitelikte de olmalı” şeklinde konuştu.


YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’den tüm kurul üyelerinin el ele vererek akademik dünyada ülkemizi ve üniversitelerimizi en iyi noktaya ulaştırmak için çalışmasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Görevinizi en iyi şekilde yapmanız için Cumhurbaşkanlığı olarak bize düşen ne varsa, bütün desteğimiz yanınızda olacak” dedi.

Toplumun, kendi insanı olan Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’den bu uğraşıda akademik deneyimlerinin ciddi katkısını görmeyi beklediğini ifade eden CB Akıncı, “Bu alanda Kıbrıs Türk insanı ve KKTC’ye vereceğiniz katkılar toplumumuzun beklentisidir. Kurul üyelerinin de gerekli desteği vereceğini bekliyorum, başarılar diliyorum” dedi.



Kurul üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke ise, “Ekip olarak son derece uyumlu bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Önemli olan üniversitelerimizin uluslararası düzeyde başarı kazanmasıdır. Nitelik ve kalite çok önemli. Üniversitelerimiz, tüm öğretim üyelerimiz ve kurul üyelerimizle heyecan ve azimle çalışırsak başarılı olmamak için hiçbir neden göremiyorum. KKTC’de bu hedefe ulaşılacak altyapı vardır, desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

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