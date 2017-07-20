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20 Temmuz 2017 Perşembe 15:25

Akıncı, Yıldırım’ı Kabul Etti

Akıncı, Yıldırım'ı Kabul Etti
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AKINCI-YILDIRIM GÖRÜŞMESİ YAKLAŞIK BİR SAAT SÜRDÜ... AÇIKLAMA YOK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için KKTC’de bulunan Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.15’te gerçekleşen görüşmenin başında basına açıklama yapılmadı.

Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da hazır bulundu.

HAMZAÇEBİ DE KATILDI

Akıncı-Yıldırım görüşmesine daha sonra TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Dostluk Grubu Başkanı Yıldız Seferinoğlu da katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına açıklama yapılmadı.

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