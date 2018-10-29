Akıncı, yeni havalimanı açılış töreni için İstanbul’a gitti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, İstanbul yeni havalimanının açılış törenine katılmak üzere İstanbul’a gitti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, sabah saat 09.25’de Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın öğleden sonra ülkeye dönecek.

EN BÜYÜK HAVALİMANI… İLK YURT DIŞI UÇUŞ 1 KASIMDA KKTC’YE

Tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nda İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacak.

Havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.

