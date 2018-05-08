Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99364
ALTIN
183.089
DOLAR
4.3123
STERLİN
5.8624
EURO
5.1228
10 yaşındaki kıza cinsel saldırı
10 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL SALDIRI
Mahkemeden Akkurt'a Emir
MAHKEMEDEN AKKURT'A EMİR
Demir hırsızı yakalandı
DEMİR HIRSIZI YAKALANDI
Araca sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı
İKİ KİŞİ YARALANDI
banner256
Flaş Haber
Mahkemeden Akkurt'a Emir
Kapat

Akıncı, Yedidalga’da İncelemelerde Bulundu...

AKINCI:“DERELERİ KAPATIR AKARLARIN ÖNÜNÜ TIKARSANIZ BU SIKINTILAR KAÇINILMAZ OLUR”

Akıncı, Yedidalga’da İncelemelerde Bulundu...

AKINCI:“DERELERİ KAPATIR AKARLARIN ÖNÜNÜ TIKARSANIZ BU SIKINTILAR KAÇINILMAZ OLUR”

08 Mayıs 2018 Salı 16:44
Akıncı, Yedidalga’da İncelemelerde Bulundu...

AKINCI:“DERELERİ KAPATIR AKARLARIN ÖNÜNÜ TIKARSANIZ BU SIKINTILAR KAÇINILMAZ OLUR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ağır dolu yağışı ve su baskını gerçekleşen Yedidalga’yı ziyaret etti.

Akıncı ziyareti esnasında basına yaptığı açıklamada, akarlar ve derelere müdahalelerde bulunulmasının, su baskınlarını kaçınılmaz kıldığını belirtti.

Akıncı, Yedidalga’da,içerisini su basan Aspava Restoran ve bazı evleri ziyaret etti, doludan zarar gören bir meyve bahçesi ve su baskınlarına neden olan noktalarda incelemelerde bulundu.

YARIN HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME

Akıncı, yarın Hükümet’le bir görüşmesinin bulunduğunu, bu görüşmede hükümetin meydana gelen zararlar hakkında almayı düşündüğü tedbirleri dinleme ve kendi önerilerini aktarma, oluşan yaranın en hızlı nasıl sarılabileceğini görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

Akıncı, başta kayısı, verigoüzüm, şeftali ve çilek ürünlerinin ciddi hasar gördüğünü kaydetti.

Yaşanan su baskınlarına da değinen Akıncı, “Niye bu su tahliye olamadı ve bu lokantaya girdi, önemli olan budur, bunların olmaması suyun denize tahliye olması için akarlar vardı, ancak bunlar yıllar içerisinde kapatıldı. Suyun doğal akışına müdahalede bulunursanız su yolunu şaşırır ancak yine de hedefine varır, dereleri kapatır akarların önünü tıkarsanız bu sıkıntılar kaçınılmaz olur” dedi.

Mustafa Akıncı, geçmişte Yedidalga’da böyle bir hadisenin yaşanmadığını ancak bunun yaşanmayacak anlamına gelmediğini, bu nedenle her zaman su baskını olacak gibi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.





 

Son Güncelleme: 08.05.2018 20:15
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıYedidalgaInceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buray, GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri öncesi basın ile bir araya geliyor
Buray, GAÜ 2018 Bahar Şenlikleri öncesi basın ile bir araya geliyor
DAÜ Turizm Fakültesi Tom Aıkens'ı ağırladı
DAÜ Turizm Fakültesi Tom Aıkens'ı ağırladı
9 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi
9 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi
Araç Tamamen Yandı!
Araç Tamamen Yandı!
Yılmaz Gümüş firar etti
Yılmaz Gümüş firar etti
Güzelyurt Çevre Yolu Ve Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu Hattında Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Güzelyurt Çevre Yolu Ve Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu Hattında Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak...
Troya Efsanesi DAÜ’de Sahnelenecek...
Troya Efsanesi DAÜ’de Sahnelenecek...
Özyiğit, Temiz Enerji Konferansı’na Katılmak Üzere Ülkeye Gelen Profesörleri Kabul Etti!
Özyiğit, Temiz Enerji Konferansı’na Katılmak Üzere Ülkeye Gelen Profesörleri Kabul Etti!
Drift şampiyonası yeniliklerle başlıyor
Drift şampiyonası yeniliklerle başlıyor
Özersay, Avrupa Parlamentosu Yetkililerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Eylemi Değerlendirdi!
Özersay, Avrupa Parlamentosu Yetkililerinin Katılımıyla Gerçekleştirilen Eylemi Değerlendirdi!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim