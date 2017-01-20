Akıncı Yarın Değerlendirme Toplantısı Yapacak

Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” başlığının ele alındığı Beşli Konferans çerçevesinde Mont Pelerin’de gerçekleşen çalışma grupları toplantısının ardından müzakerelere adada devam edilmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu akşam yurda dönecek Müzakereci Özdil Nami ve beraberindeki çalışma grubuyla yarın bir değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın çalışma grubuyla gerçekleştireceği toplantıya, müzakere heyeti üyeleri de katılacak.Sabah saatlerinde yapılması öngörülen toplantıda, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’den çalışma gruplarının da katıldığı Mont Pelerin’deki 5’li çalışma grupları toplantısında listelenen tarafların “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili temel yaklaşımlarının ele alınması bekleniyor.Liderlerin kendi müzakere heyetleri ve çalışma gruplarıyla ayrı ayrı yapacakları toplantının ardından, 12 Ocak’ta Cenevre’de başlayan Beşli Konferans sonrasında, gelecek hafta BM gözetiminde bir araya geleceği öğrenildi. Liderler görüşmesinin 26 Ocak Perşembe günü gerçekleşmesi öngörülüyor.Diplomatik kaynaklara göre, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum liderin, 5’li Kıbrıs Konferansı’nın siyasi düzeydeki ikinci oturumunda, “Güvenlik ve Garantiler”in 2017 koşullarına uyumlaştırılmasını ele alacak. Görüşmede, bununla eş zamanlı olarak diğer 5 temel başlıkta askıda bekleyen hususlarda ilerlemeler sağlanması için uygulanacak müzakere metodunun da görüşüleceği kaydediliyor.Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önceki açıklamalarında, 5’li konferansla birlikte tüm diğer başlıkların da Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarınca BM gözetiminde ele alınarak ilerleme sağlanarak, siyasi bir anlaşmanın temel çerçevesinin ortaya çıkmasının zorunluluğunu ifade etmişti. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye, müzakerelerin ucu açık bir şekilde yıllarca devam etmesinin sonuç ve çözüm üretemeyeceğini vurguluyor.Kıbrıs Rum tarafında ise federal çözüme karşı olan siyasi partiler tarafından Rum Lider Anastasiadis’e, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın uzun süredir ilgili tüm çevrelere ayrıntılı olarak anlattığı ve talep ettiği bu formata sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılmadığı ve KKTC’nin statüsünü yükselttiği için eleştiriler yöneltiliyor.