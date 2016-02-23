Akıncı, Yarın Da Siyasi Partilere Bilgi Verecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın

saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı toplantıda, Kıbrıs müzakereleri hakkında bilgi verecek, değerlendirmede ve fikir alışverişinde bulunacak.

Akıncı, aynı çerçevede bugün de Meclis Başkanı Sibel Siber, Başbakan Ömer Kalyoncu ve Dışişleri Bakanı’na vekalet eden Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali ile görüşmüştü.