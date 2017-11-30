AKINCI, YARIN ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın 15.30’da, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’i Kabul edecek.Güneyde’de temaslar yapacak Cohen’in bu gece adaya gelmesi bekleniyor.

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