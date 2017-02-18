Cumhurbaşkanı Akıncı: “Yaptıkları Hatayı Düzeltip Masaya Dönmek Kendi Ellerinde”



“Akıncı masayı dağıtmak için bir senaryo planladı ve oynadı” yönündeki iddiaların akıl almaz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle konuştu:“Biz müzakereden hiçbir zaman kaçmadık, 12 yıl önce referandumda da bunu kanıtladık. Bütün siyasi geçmişimin çözüm yolunda olduğunu bütün dünya biliyor”.Rum Meclisi’nin kabul edilecek tarafı olmayan enosis hakkındaki kararının “tamamen bir provokasyon ve yanlış bir zihniyetin tezahürü” olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu ELAM tezgahlamış olabilir. Ama onun peşine takılanlar da bu hatalarını düzeltmek zorundadırlar. Eğer iki toplumlu, iki bölgeli federal bir çözümü gerçekten içlerine sindirmişlerse, bunu kanıtlamak durumundadırlar” dedi.BM gözetimindeki son toplantıda, Rum liderin, Rum Meclisi’nin enosis için kiliselerde defter açılıp imza toplanmasının okullarda anılması kararının yanlış olduğunu söylediğini yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “bunu hem dünya kamuoyuna hem de kendi halkına da açık açık söyleyebilmeli. Yanlış olduğunu söylediği bu kararın iptal edilmesi yönünde de de adım atmalıdır. Zaten arada kırıntıları kalmış olan güveni ortamını da tahrip eden bu kararın ardından, güven ortamı biraz olsun ancak böylece düzelmeye başlayabilir” dedi.Rum liderin yapması gerekenin çok net olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bana haftaya müzakereye gel diye çağırı yapıyor. Müzakere eğer sağlam bir zemin kurulursa yürütülebilir” dedi.Çözüm istekliliğin sadece kendinde değil Kıbrıs Türk halkında öteden beri var olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye ile iyi bir diyalog içinde müzakerelerin 5’li konferans noktasına Türk tarafının katkılarıyla gelmiştir” şeklinde konuştu.Şimdi gelinen bu noktada sıranın Rum tarafının adım atmasına geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini BM huzurunda karar altına alınması noktasına gelmiş olmaları gerekirken, böylesi bir enosis kutsama olayı çıkardılar. Bunu düzeltmek kendi ellerindedir” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerin sürdüğü çok ciddi bir aşamada, 67 yıl önceki Enosis’in, genç beyinlere enjekte edilircesine okullarda kutsanması için anılacak ve kutlanacak olaylar listesine alınmasının, son derece vahim olduğunu söyledi.Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması idealinin, Kıbrıs’ta yaşanan tüm acıların tek nedeni olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, “en sağdan en sola tüm Kıbrıslı Türk partileri, bu yanlışa tepki koydu” diyerek, Rum Meclisi’nin bu vahim yanlışına Rum toplumun kendi içinde bile tepkilerin oluştuğuna işaret etti.Müzakere sürecinde Kıbrıs’ta barış kültürünün gelişmesi, iki toplum arasında giderek azalan güveni yeniden inşa edilmesi amacıyla iki toplumlu eğitim komitesi kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:“Kıbrıs’ta bir çözüm bulmak önemlidir ama daha da önemlisi, bulunacak o çözümü yaşanır kılmaktır. Daha önce de, 1960’ta da çözüm bulundu ama sadece 3 yıl yaşadı. Bir çözümün yaşayabilmesi için gerekli olan barış kültürü, ancak genç kuşakların doğru eğitimi ve paradigmaların, anlayışların değişmesi ile mümkünüdür. Yapılması gereken, genç kuşaklara 67 yıl önceki vahim bir hatayı kutsatmak değildir”.Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclis çoğunluğunun, iki milletvekili olan ırkçı, faşist ELAM’ın peşinden sürüklenmiş olmasının, konunun bir diğer vahim tarafı olduğunu söyledi.“Buna Anastasiadis’in partisi de dahil oldu. 3 DİSİ milletvekili komitede bu karara olumlu oy verdi, genel kurula geldiği zaman da red oyu vermediler, çekimser kalarak kararın geçmesini temin ettiler” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme prensipte karşı olan partilerin oyları yüzde 40’a yaklaştığına dikkati çekti. “Bu olay bize, 2 sandalyeli küçük bir partinin bile, büyük parçayı peşinden nasıl sürükleyebildiğini gösterdi” diyerek, bunun Kıbrıslı Türkler’in Türkiye’nin güvencesini istemesinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.Söz konusu kararın zamanlamasının yanlış olduğunun söylenmesinin de son derece vahim olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Enosis’in kutlanacağı bir karar tüm zamanlar için yanlış bir karardır” dedi.