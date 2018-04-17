Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”

“RUM TARAFININ TAVRINDA BELİRGİN FARKLILAŞMA GÖREBİLMİŞ DEĞİLİZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile gerçekleştirdikleri liderler toplantısında yeni bir durumun ortaya çıkmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafların Crans Montana’da hangi noktadaysa o noktada olmaya devam ettiklerinin altını çizerek, Rum tarafının tavrında belirgin bir farklılaşma görmediğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı’na geldi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, yaklaşık yarım saat Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ve danışmanlarıyla değerlendirme yaptıktan sonra 23. 45 sıralarında bir açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, 10 aya yakın süreden (Crans Montana’dan) sonra Rum liderle ilk kez biraraya geldiklerini hatırlatarak, bugünkü toplantıda tarafların nerede durduğunu tespit etmenin söz konusu olduğunu söyledi.



“Bundan sonrasını nasıl gördüğümüzü değerlendirme fırsatı bulduk. Bu gerekliydi, yapılmalıydı” diyen Akıncı, bundan sonrası için net bir fikir sahibi olmanın önemli olduğunu vurguladı.



“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLAMAZ”



Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Akıncı, “Gelinen aşamada ben sürekli olarak söylüyorum, yanlış bir anlaşılmaya da meydan vermemek için altını çizmek istiyorum. Hiçbirşey artık eskisi gibi olamaz. Bu artık mümkün değildir. Crans Montana’da sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders de getirmiştir Bundan iki taraf da yararlanmalı ve geleceğe bakarken bunları da dikkate almalıdır” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamasını şöyle sürdürdü:



“Yöntem olarak aynı yöntemlerin içine hapsolmak gibi bir niyetimiz ya da kararımız kesinlikle olmayacaktır. Bunu çok açık ve net olarak söylemek istiyorum.



Yani Crans Montana’da kaldığımız yerden, gene dönelim, içerde başlayalım konuşmaya, konuların etrafında dön babam dönelim, müzakereciler gitsin saatlerce tartışsın, sonra liderler gelsin saatlerce onlara da konuşsun bir yere varamasınlar bu dönem kapanmıştır. Bu geçmişe ait bir olaydı.



Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik yaklaşımla ele alınabilir şeklinde benim daha önceden beyanlarım vardır, bu olabilir mi önümüzdeki dönemde?. Guterres bu konuda bir girişim yapar mı yapmaz mı bunları da önümüzdeki süreç gösterecektir.”



Anastasiadis ile yaptıkları toplantıda yeni bir durumun ortaya çıkmadığını söyleyen Akıncı, tarafların Crans Montana’da hangi noktadaysa o noktada olmaya devam ettiklerini geçen süreç içerisinde Rum tarafının tavrında herhangi bir belirgin farklılaşma göremediğini kaydetti.



DOĞAL GAZ KONUSU



Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede doğal gaz konusunu da gündeme getirdiğini belirterek, bundan sonra olabilecekler konusunda uyarılarda bulunduğunu anlattı.



Akıncı, doğal gaz konusunun her iki tarafı da ilgilendiren bir konu olduğunu vurgulayarak, bu konuda ya bir komite kurulması gerektiğini, ya da Rum tarafının çalışmaları askıya alması gerektiğini, bunlar olamıyorsa Kıbrıs Türk tarafının da Türkiye ile birlikte benzeri faaliyetlere girişmek durumunda kalabileceğini, bunların da bilinmesinin gerekli olduğunu ifade etti.



APLIÇ VE DERİNYA KAPILARININ AÇILMASI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı toplantıya gitmeden önce özellikle Aplıç kapısı konusunda Rum tarafından bilgi talep ettiğini, bu akşamki toplantıda Aplıç’la ilgili Rum tarafındaki çalışmaların 15 Eylül’de bitirileceği bilgisinin verildiğini, Derinya’nın se 1 Temmuz’da hazır olabileceğinin söylendiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin özel temsilci atayabileceği şeklinde duyumlar olduğunu belirterek, bunun sürekli bir danışman değil, geçici görevlendirme olacağının söylendiğini, ancak netleşmiş bir durum olmadığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir soru üzerine de, Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olması gerektiğini daha önceden de dile getirdiğini, ancak Anastasiadis ile görüşmesinde bu zihniyet değişikliğinin ip uçlarını göremediğini ifade etti.











