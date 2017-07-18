Akıncı, Yabancı Gazetecileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.