Akıncı, Yabancı Gazetecileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de gerçekleşen kabul öncesinde basına görüntü verildi, açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan yabancı basın mensuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de gerçekleşen kabul öncesinde basına görüntü verildi, açıklama yapılmadı.