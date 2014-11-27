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Akıncı Whatsapp Ve Viber Uygulamaları İle Yurttaşlardan Gelen Soruları Kabul Edip Yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Akıncı’nın, Whatsapp ve Viber uygulamaları ile yurttaşlardan gelen soruları kabul edip yanıtlayacağı bildirildi.

Akıncı Whatsapp Ve Viber Uygulamaları İle Yurttaşlardan Gelen Soruları Kabul Edip Yanıtlayacak

Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Akıncı’nın, Whatsapp ve Viber uygulamaları ile yurttaşlardan gelen soruları kabul edip yanıtlayacağı bildirildi.

27 Kasım 2014 Perşembe 17:35
Akıncı Whatsapp Ve Viber Uygulamaları İle Yurttaşlardan Gelen Soruları Kabul Edip Yanıtlayacak
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Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Akıncı’nınWhatsapp ve Viber uygulamaları ile yurttaşlardan gelen soruları kabul edip yanıtlayacağı bildirildi.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Akıncı, bu kapsamda sosyal medya hesapları ile çalışmaları, faaliyetleri, gezileri, katılacağı TV programları, cumhurbaşkanlığı vizyonu ve ülke sorunlarına dair görüşlerini Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarından; TV programlarının görüntülerini Youtube üzerinden yurttaşlarla; Instagram aracılığı ile ise çalışmalarından kareleri takipçileri ile paylaşıyor.

Tüm bu mecralara ek olarak bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı, günümüzde yurttaşların haberleşmek amacı ile kullandığı Whatsapp ve Viber uygulamaları ile yurttaşlardan gelen soruları da kabul ediyor.

Akıncı, “Çağımızda teknoloji çok hızlı ilerliyor.  Bu vesileyle tüm mecralarda yurttaşlarımız aktif, katılımcı ve sorgulayıcı olabilirlerken adaylığımla ilgili tüm soruları, sadece yaptığım gezilerde değil, Whatsapp ve Viber uygulaması ile her ortamda yanıtlama olanağı buluyorum. Hiçbir soru yanıtsız kalmayacak” dedi.

0533 884 56 78 ile 0548 884 56 78 numaralı telefonlar üzerinden soruların alındığını belirten Akıncı, teknolojinin geleneksel siyasetçi - yurttaş ilişkilerine interaktif ve diyaloğa dayalı bir ortam getirdiğini kaydetti ve yurttaşların artık her alanda şeffaflık aradığını ve soru sorduğunu dile getirdi.

Akıncı, “Ben de seçim çalışmalarımda Whatsapp ve Viber dahil olmak üzere yurttaşlarla iletişim kurabileceğim, soruların geleceği her mecrayı en aktif şekilde kullanarak hiç bir soruyu cevapsız bırakmayacağım” dedi.

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Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Mustafa Akıncı’nınWhatsapp Ve Viber Uygulamaları Ile Yurttaşlardan Gelen Soruları Kabul Edip Yanıtlayacağı Bildirildi.
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