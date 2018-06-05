Akıncı, Verwey’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü MaartenVerwey ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durumun da ele alındığı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü MaartenVerwey ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Hizmetleri Genel Müdürü MaartenVerwey ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durumun da ele alındığı görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.