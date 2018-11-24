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Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor
AKINCI VE ERHÜRMAN YARIN İSTANBUL’A...
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Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor

Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:06
Akıncı ve Erhürman yarın İstanbul’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman, Uluslararası İşbirliği Platformu’nca düzenlenecek 9. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak üzere yarın İstanbul’a gidiyor.
Başbakan Erhürman yarın 09.25’te, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 14.50’de İstanbul’a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrılacak.
Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Boğaziçi Zirvesi'nde 80 ülkeden devlet yöneticileri, iş insanları ve etki gücü yüksek katılımcılar; dünya meseleleri hakkında konuşmalar yapacak.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26, 27 ve 28 Kasım tarihlerinde “Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma” ana temasıyla düzenlenecek zirvenin onursal açılış konuşmalarını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gjeorge Ivanov yapacak.
Başbakan Tufan Erhürman da zirvenin ikinci gününde “Uluslararası Gaz Ticareti ve Gereksinimleri” başlıklı oturumun açılışında katılımcılara hitap edecek.
Katar’ın Al Jazeera News kanalından haber sunucusu Sami Zaidan’ın moderatörlüğünü üstleneceği bu oturumda Akito Matsumoto (Üst Düzey Ekonomist, IMF, ABD), Belaifa Mahdjouba (Gaz Piyasası Analizi Başı, Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumu, Cezayir) Gulmira Rzayeva ( Araştırma Görevlisi, Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü, İngiltere) Dr. Jan Frederik Braun ( Stratejik Enerji Analisti, Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi, Hollanda), Robin Mills (CEO, Qamar Energy, BAE) ve Oliksey Ivchenko (E. Başkan, Naftogaz, Ukrayna) sunumlar yapacak.
“Herkes İçin Kalkınmaya Küresel Tehdit: Ticaret Savaşları” ve “Yön Arayan Dünyada Sürdürülebilir Geleceğin Kodları” alt başlıklarıyla Four Seasons Hotel’de yer alacak zirvede, üç gün boyunca düzenlenecek oturumlarda çeşitli konularda dünyanın değişik ülkelerinden politikacılar ve uzmanlar konuşacak.
Zirvenin “Bankacılar ve İhracatçılar Perspektifinden Yerel Parayla Ticaret (TİM)” başlıklı oturumunda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de konuşma yapacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi 18.55’te; Başbakan Erhürman ise Salı akşamı 18.55’te yurda dönecek.
 

Son Güncelleme: 24.11.2018 12:16
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