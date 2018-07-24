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Akıncı Ve Çavuşoğlu Ortak Basın Açıklaması Yaptı... Akıncı: “Lute’un Gelişi Müzakerelerin Yeniden Başladığı Şeklinde Yorumlanmamalı“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici vizyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine, bu ziyaretin, Genel Sekreterin son değerlendirmesi ışığında nabız yoklamaya yönelik olduğuna işaret etti.

Akıncı Ve Çavuşoğlu Ortak Basın Açıklaması Yaptı... Akıncı: “Lute’un Gelişi Müzakerelerin Yeniden Başladığı Şeklinde Yorumlanmamalı“

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici vizyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine, bu ziyaretin, Genel Sekreterin son değerlendirmesi ışığında nabız yoklamaya yönelik olduğuna işaret etti.

24 Temmuz 2018 Salı 09:52
Akıncı Ve Çavuşoğlu Ortak Basın Açıklaması Yaptı... Akıncı: “Lute’un Gelişi Müzakerelerin Yeniden Başladığı Şeklinde Yorumlanmamalı“

AKINCI: “LUTE’UN ZİYARETİ NABIZ YOKLAMAYA YÖNELİK”

ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENİ RUM TARAFININ KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK OLARAK GÖRMESİ”

“RUM TARAFI ADANIN TEK SAHİBİ GİBİ DAVRANMAKTAN VAZGEÇMELİ... ÇÖZÜM YÖNÜNDE YAPICI TUTUMUMUZ DEVAM EDİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici vizyonla görevlendirdiği Jane Holl Lute’un gelişinin, müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine, bu ziyaretin, Genel Sekreterin son değerlendirmesi ışığında nabız yoklamaya yönelik olduğuna işaret etti.

Akıncı, dün akşam KKTC’ye gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son gelişmeler yanında Lute ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi de değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, “Adil çözümden tüm tarafların kazançlı çıkacağı düşüncesiyle hep olumlu adımlar attık. Bundan vazgeçecek değiliz, yeter ki karşılıksız kalmasın” dedi.

Yunanistan’da dünden beri süren ve can kayıplarına neden olan yangından duyduğu üzüntüyü de dile getiren Akıncı, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını dileyerek “Acılarını halkım adına paylaşıyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN NEDENİ RUMLARIN, KIBRISLI TÜRKLERİ AZINLIK GÖRMESİ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, KKTC ile TC arasındaki bağların nasıl güçlendirileceği, iş birliğinin daha da artırılabileceğini değerlendirdiklerini belirterek, adada adil ve kalıcı çözümden yana yapıcı tutumlarının sürdüğünü vurguladı. 

Müzakerelerin Crans Montana’da da sonucuz kalmasının nedeninin Rum tarafının Kıbrıslı Türkleri azınlık görmesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Adada her iki halkın da eşit olduğu gerçeği değişmedi, değişmeyecek” dedi.

Çavuşoğlu, Türk tarafı ve Kıbrıs Türk halkı olarak hep adil kalıcı çözümden ve müzakereden yana olduklarını ancak Kıbrıs Türk halkına adil davranılmadığını, ambargo ve izolasyonların devam ettiğine işaret ederek, Rum tarafının, kendisini adanın tek sahibi olarak görmekten vazgeçmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hidrokarbon konusunda tavırlarının bundan sonra farklı olacağını tüm dünyaya ilan ettiklerini belirterek “Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirmeyiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantı sona erdi.

Akıncı ve Çavuşoğlu, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

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Son Güncelleme: 24.07.2018 13:00
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