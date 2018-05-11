Akıncı, Üniversite Sporları Federasyonu heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Avrupa Üniversiteleri Spor Derneği’nin (European University Sports Association-EUSA), 15-19 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de düzenleyeceği yarışlara, KKTC Üniversite Sporları Federasyonu sporcularının da katılacağı bilgisi verildi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, sporculara yarışlarda başarılar diledi.



