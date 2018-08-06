Akıncı: “Uluslararası Toplumun Bir Parçası Olmak, Bizim Hakkımızdır…

MEHMETÇİK GELENEKSEL ÜZÜM FESTİVALİ BAŞLADI

ERHÜRMAN: “EKONOMİK AÇIDAN SİLKİNİP KENDİMİZE GELMENİN, SEFERBERLİK İLAN ETMENİN ZAMANI”

“VAR OLMANIN KOŞULU DAHA FAZLA ÜRETMEKTEN VE ÇALIŞMAKTAN GEÇER”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin gasp edilen haklarını sonuna kadar savunup, mücadele edip kazanması gerektiğine işaret ederek “Bunu elbette uluslararası hukukun kabul ettiği çerçevede, diplomasiyle elde edeceğiz, bunun bir başka yolu yok” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da, var olmanın koşulunun daha fazla üretmekten ve çalışmaktan geçtiğini ifade ederek, KKTC’nin ekonomik açıdan silkinip kendine gelmesi gerektiğini vurguladı.

58. Mehmetçik Geleneksel Üzüm Festivali başladı. Mehmetçik Festival alanında dün akşam düzenlenen açılışa Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman da katılarak, konuşma yaptı. Açılışta Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bazı bakanlar ve diğer bazı yetkililer de hazır bulundu.

“YEREL ÜRÜNLER HER GEÇEN YIL DAHA İYİYE GİDİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 58’incisi düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nde yeniden bölge insanıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel ürünlerin her geçen yıl daha da iyiye gittiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun heyecan verici olduğunu belirterek, bölgede düzenlenen festivalin her yıl üzerine koyarak devam edeceğine duyduğu inancı dile getirdi.

KIBRISLI TÜRKLERİN 1963’TEN BERİDİR GASP EDİLEN HAKKI…

Kendisinin Lefkoşa Türk Belediyesi başkanlığı yaptığı yıllarda, uluslararası folklor gösterilerinin ülkede yer almasını çok arzuladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, o tarihlerde ulaşılamayan bu hedefin, Mehmetçik başta olmak üzere bugün ülkenin birçok belediyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC folklor ekiplerinin de yer aldığı uluslararası folklor gösterilerini izlediğinde, Kıbrıs Türk halkının hakkı olan uluslararası toplumun bir parçası olma özleminin içinde depreştiğini ifade etti. “Sadece folklor gösterilerinde değil; spor alanında da, dünya diplomatik alanında da, uluslararası hukuk içinde, uluslararası toplumun bir parçası olmak bizim hakkımızdır” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Türklerin bu hakkının 1963 yılından beridir gasp edildiğini belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜ, YILLARDIR İZOLASYONLAR ALTINA. BİR O KADAR DAHA YAŞAMAK, KADERİMİZ OLAMAZ”

Kıbrıslı Türklerin gasp edilen haklarını sonuna kadar savunup, mücadele etmesi ve kazanması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türkü yıllardır izolasyonlar altına yaşadı. Bir o kadar daha yaşamak, bizim kaderimiz olamaz. Bunu elbette uluslararası hukukun kabul ettiği çerçevede, diplomasiyle elde edeceğiz, bunun bir başka yolu yok” diye konuştu.

“SİLKİNİP KENDİMİZE GELMENİN, SEFERBERLİK İLAN ETMENİN ZAMANI”

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, KKTC ekonomisine ilişkin rakamlarla ithalat ve ihracat arasındaki farka ve özel sektördeki yerli istihdam oranına işaret ederek, ülkede yüzde 20 genç işsiz olduğunu belirtti.

Başbakan Erhürman “Artık bunları konuşmamızın vaktidir. Öyle bir ekonomi yarattık ki bu ülkede, 100 milyon dolar ihracatımız varken 1 milyar 700 milyon dolar ithalatımız var. Öyle bir ekonomi yarattık ki turizm sektörü en büyük sektörümüz ama turizm sektöründe çalışanların sadece yüzde 22’si KKTC vatandaşı, geriye kalanların hepsi yabancı uyruklu. Öyle bir ekonomi yarattık ki özel sektörde çalışanların sadece yüzde 41’i KKTC vatandaşı. Öyle bir ülke yarattık ki yüzde 20 genç işsizliği var” şeklinde konuştu.

Yüzde 20 genç işsizliği olan bir ülkede, turizm sektöründe yüzde 22, özel sektörde ise yüzde 41 KKTC vatandaşının istihdam edildiğinin altını çizen Başbakan Erhürman, otellerde tüketilen yerli ürün oranının da mutlu olunmayacak, onur duyulmayacak düzeyde olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ekonomik açıdan silkinip kendimize gelmenin, bir seferberlik ilan etmenin zamanıdır. Daha çok üretmek ve daha çok çalışmak zorundayız. Daha fazla insanımız iş gücü piyasasına katılmak zorunda” dedi.

“NÜFUSUN YÜZDE 51’İ İŞ GÜCÜ PİYASASININ DIŞINDA”

Nüfusun yüzde 51’inin iş gücü piyasasının dışında olduğunu belirten Başbakan Erhürman, bu rakamın kadınlarda yüzde 61 olduğunu kaydetti.

Bu nedenden dolayı daha çok çalışmak ve üretmek zorunda olunduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, var olmanın koşulunun daha fazla üretmekten ve çalışmaktan geçtiğini ifade etti.