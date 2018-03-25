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AKINCI: “TÜKENMEKTE OLAN MEDOŞ LALESİ’Nİ TANITMAK VE KORUMA BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

AKINCI: “TÜKENMEKTE OLAN MEDOŞ LALESİ’Nİ TANITMAK VE KORUMA BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

25 Mart 2018 Pazar 18:51
AKINCI: “TÜKENMEKTE OLAN MEDOŞ LALESİ’Nİ TANITMAK VE KORUMA BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”
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AKINCI: “TÜKENMEKTE OLAN MEDOŞ LALESİ’Nİ TANITMAK VE KORUMA BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tükenmekte olan Medoş Lalesi’ni tanıtmanın ve koruma bilincinin yerleşmesini sağlamanın önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 14. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, festivalde yaptığı konuşmada, tükenmekte olan Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve koruma bilincinin yerleşmesi amacıyla bir araya gelerek dayanışma sergilemenin önemli olduğunu belirtti.
“İnsanı sevmezsek, çevreye duyarlı olmazsak, o gittikçe tükenen lalenin de farkına varamayız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, insan sevgisi, barış, birlikte yaşama, çevreye duyarlılık, doğal hayatı, laleyi koruma bilincinin birbiriyle ilişkili kavramlar olduğunu ifade etti.
Bölgenin kalkınması ve gelişmesinin, genç nüfusun bölgede tutulmasının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Buranın güzelliğini bozmadan planlı bir şekilde kalkınmak önemlidir. Kalkınalım, yapılaşalım derken özellikle Girne bölgesinde doğal yapının ne hale dönüştüğünü hep birlikte gördük. Dengeli, planlı ve sürdürülebilir bir kalkınma esas olmalıdır. Hükümetin bunun bilincinde olduğuna ve atılacak adımların bu çerçevede olacağına inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı, festivalin gerçekleşmesine katkı koyanları kutladı, stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı ve yurttaşlarla sohbet etti

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