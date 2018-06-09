Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılış törenine katılmak için Salı Eskişehir’e gidecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak 12 Haziran Salı günü Eskişehir’de yapılacak olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine katılacak.



Cumhurbaşkanı Akıncı tören için 12 Haziran sabahı KKTC’den ayrılacak. Akıncı’ya, Eskişehir ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik edecek.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, 13 Haziran Çarşamba günü öğleden sonra yurda dönecek.