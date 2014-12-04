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Akıncı, Thalassaemıa Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, thalassaemia hastalığı konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artması gerektiğini söyledi.

Akıncı, Thalassaemıa Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, thalassaemia hastalığı konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artması gerektiğini söyledi.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:39
Akıncı, Thalassaemıa Derneği’ni Ziyaret Etti
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AKINCI: “TOPLUMSAL BİLİNÇ DÜZEYİ ARTMALI”

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, thalassaemia hastalığı konusunda toplumsal bilinç düzeyinin artması gerektiğini söyledi.

Akıncı dün doktor Gülsen Bozkurt’la birlikte Thalassaemia Derneği’ni ziyaret etti.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Akıncı, doktor Bozkurt’un bilgilendirmeleri sayesinde thalasaemia hakkında bilgi sahibi olduklarını anlattı.

Thalasaemianın bugün kökü kazınacak noktaya gelmiş olmasına karşın hala bu sıkıntıyı yaşayan insanların var olduğuna işaret eden Akıncı şöyle konuştu:

“Bu insanlarımıza da aynı şekilde yardımcı olmak, toplumun devletin görevi olmalı. Bunun en başta gelen gereklerinden biri de, bu sıkıntıyı yaşayan insanlarımızın yaşamsal gıdası olan kan sorunudur.  Bu konuda toplumsal bilinç anlamında giderek gelişen bir toplumsal bilinç olduğunu gözlemliyorum. Sivil toplum yıllar içerisinde bu konuya daha duyarlı bir hale geldi. Ancak henüz yeterli değil. Önemli olan bu konunun sadece bir yaygınlaşarak toplumsal bir duyarlılık haline dönüşebilmesidir. Devlet, elbette bu konuda öncü rolü oynamalıdır ama toplumun bu konuyu içselleştirmesi gerekiyor.”

Akıncı, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil, sağlık ve eğitim başta olmak üzere toplumsal konulara da duyarlılık göstererek topluma rehberlik edeceğini söyledi.

Akıncı Thalassaemia Merkezi’nde kan almakta olan hastaları ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve Kan Bankası’nı gezdi.

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AkıncıThalassaemıa Derneği’ni Ziyaret EttiKıbrıs Manşet
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