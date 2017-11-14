AKINCI TC GENELKURMAY 2. BAŞKANI DÜNDAR’I KABUL ETTİ

KKTC’NİN 34. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI…Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde adada bulunan Türkiye Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.40’taki kabulde Orgeneral Dündar'a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun da hazır bulunduğu kabulde Orgeneral Dündar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın mektubunu iletti, Cumhurbaşkanı Akıncı da Genelkurmay Başkanı Akar’a iletilmek üzere Orgeneral Dündar’a bir mektup verdi.Orgeneral Dündar ve Cumhurbaşkanı Akıncı, birbirlerine şilt de takdim ettiler.