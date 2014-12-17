Akıncı, TAK'ı Ziyaret Etti

AKINCI: “BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDUĞUM DÖNEMDE SANSÜRLENMİŞ BİRİ OLARAK TAK’IN GEÇMİŞİNDEN MUTLU DEĞİLİM. GELECEĞİNDEN MUTLU OLMAK İSTERİM”

SAYGILI: “DEVLETİMİZİN HABER AJANSI OLARAK HER RENGE, HER SESE EŞİT MESAFEDE DURDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTERİM”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) nezaket ziyaretinde bulundu.

Mustafa Akıncı ve heyeti, ziyarette TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı ile görüştü. Akıncı ayrıca çalışanlarla da sohbet etti.

Konuşmasına Saygılı’ya müdürlük görevi hayırlı olması temennisiyle başlayan Akıncı, TAK’ın görev anlayışını ve üstlendiği fonksiyonu anlatmaya gerek olmadığını söyledi. Akıncı, dış dünyada da etkili olsun diye kurulsa da içte verilen mesajların kamuoyuna ulaşmasında TAK’ın çok önemli bir misyonu olduğunu belirtti.

“BAŞBAKAN YARDIMCISIYKEN SANSÜRLENDİM”

Mustafa Akıncı, “TAK’ın geçmişinden mutlu değilim. Geleceğinden mutlu olmak isterim. Başbakan Yardımcısı olduğum dönem ajans tarafından sansürlenmiş biriyim ben. Bunları, bir daha tekrarlanmaması için söylüyorum” dedi.

Akıncı, özellikle seçim dönemlerinin hassas dönemler olduğuna işaret ederek, tüm adayların eşit düzeyde değerlendirileceğini ummak istediğini belirtti.

TAK Müdürü Doç. Dr.Neriman Saygılı da konuşmasına, Akıncı’nın cumhurbaşkanlığı adaylığının memlekete hayırlı olması temennisiyle başladı.

TAK’ın, personel sıkıntısı ve imkansızlıklara rağmen çok iyi çalıştığını, görevini de en iyi şekilde yürüttüğünü kaydeden Saygılı, bütün çalışanların da görüşleri ne olursa olsun görevlerinin bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Saygılı, “Devletimizin haber ajansı olarak her renge, her sese eşit mesafade durduğumuzu belirtmek isterim” dedi.