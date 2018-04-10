AKINCI-SPEHAR GÖRÜŞMESİNDE 16 NİSAN’DAKİ BULUŞMA ELE ALINDI

SPEHAR: “İKİ LİDERİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ İÇİN İYİ BİR FIRSAT”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 16 Nisan’daki buluşmasının, geçen yıldan bu yana bir araya gelmeyen iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile bu sabah saat 10.00’da bir araya gelen ve yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Spehar, görüşmeden çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Elizabeth Spehar, Akıncı ile iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, 16 Nisan’daki kendisinin ev sahipliği yapacağı iki liderin gayriresmi yemeğini ele aldıklarını söyledi.

Spehar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti.

Geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Spehar, buluşmanın, iki liderin yüz yüze görüşmesi ve konuşması açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Başarısızlıkla sonuçlanan Haziran 2017’deki Beşli Kıbrıs Konferansı’ndan bu yana bir araya gelmeyen iki lider, 16 Nisan Pazartesi günü Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında gayriresmi bir görüşme yapma kararı almıştı.