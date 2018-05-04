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Akıncı: “Siz üretin, biz destekleyelim”

Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı, Biyolog Niyazi Türkseven’in hazırladığı “Kıbrıs’ın Kuşları” adlı kitabın genişletilmiş ikinci baskısı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı etkinlikle Tabipler Birliği lokalinde tanıtıldı.

Akıncı: “Siz üretin, biz destekleyelim”

Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği Başkanı, Biyolog Niyazi Türkseven’in hazırladığı “Kıbrıs’ın Kuşları” adlı kitabın genişletilmiş ikinci baskısı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı etkinlikle Tabipler Birliği lokalinde tanıtıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:25
Akıncı: “Siz üretin, biz destekleyelim”

 “KIBRIS’IN KUŞLARI” KİTABININ GENİŞLETİLMİŞ İKİNCİ BASKISI TANITILDI

 TÜRKSEVEN: “TÜM TÜRLERİN YER ALACAĞI BİR KİTAP TEMENNİ EDİYORUM”

 SARPTEN: “KİTAP ADANIN NE DENLİ ZENGİN BİR DOĞASI OLDUĞUNU HATIRLATAN BİR YAPIT”

Kıbrıs Türk Biyologlar  Derneği Başkanı, Biyolog Niyazi Türkseven’in hazırladığı “Kıbrıs’ın Kuşları” adlı kitabın genişletilmiş ikinci baskısı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı etkinlikle Tabipler Birliği lokalinde tanıtıldı.

Birinci baskıya ek olarak yeni türler hakkında bilgi ve fotoğrafların da bulunduğu Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli kitap, 288 sayfadan oluşuyor.

 AKINCI

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı olarak böylesi bir çalışmaya katkı koymanın gurur verici olduğunu, eserin çok değerli ve kaliteli olduğunu söyledi.

 Cumhurbaşkanlığı’nın bu tür çalışmalara destek vermekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Akıncı, “Siz üretin, biz destekleyelim” dedi.

 Ülkede kuşların ve doğal güzelliklerin yeterince korunamadığını kaydeden Akıncı, koruma bilincine katkı yapacak her çalışmanın çok değerli olduğunu ifade etti.

 Satın aldıkları bu tür kitapları kütüphanelere dağıtmaya çalıştıklarını, kitabın iki dilde yayınlanmasından dolayı da yabancı konuklara hediye olarak verilebileceğini ifade eden Akıncı, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür etti.

 TÜRKSEVEN

 Yazar Niyazi Türkseven de, kitabın uzun yılların ürünü olduğunu ve pek çok kişinin de katkısıyla hazırlandığını ifade etti.

 Türkseven, kitabın satışından elde edilen gelirin kuş yuvası yapımı ve kuş araştırmaları için kullanılacağını söyledi.

 Birinci baskısı 2012’de çıkan kitabın ikinci baskısının yeni tür ve bilgiler eklenerek yayınlandığını kaydeden Türkseven, ikinci baskı için destek veren Cumhurbaşkanlığı’na teşekkür etti. 

 Kitapta adada bulunan veya adadan geçen 400 kuşun yarısından fazlasının fotoğrafının bulunduğunu kaydeden Türkseven, “Tüm türlerin yer alacağı bir kitap” temenni etti.

Biyologlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Sarpten de, kitabın adanın ne denli zengin bir doğası olduğunu hatırlatan bir yapıt olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 04.05.2018 20:33
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