Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla değerlendirmelerde bulunuyor

AKINCI BUGÜN ERHÜRMAN, ÖZGÜRGÜN VE BAYBARS; YARIN ÖZYİĞİT, DENKTAŞ VE ARIKLI’YLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti öncesinde, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla değerlendirme toplantılarına bugün başlıyor.



Akıncı bugün saat 13.00’te Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve saat 13.30’da ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Akıncı saat 14.00’te ise HP’yi temsilen İçişleri Bakanı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars’ı kabul edecek.



Cumhurbaşkanı Akıncı yarın ise saat 11.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 11.30’da Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş ve 12.00’de ise Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute ile pazartesi günü saat 15.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda görüşecek.



