Akıncı: “Siyasi eşitliği dahi içselleştiremediler”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, TBMM BAŞKAN VEKİLİ GÖK’Ü KABUL ETTİ

AKINCI: “GELİYORSUNUZ, BİR NOKTADA TIKANIYORSUNUZ. O NOKTA DA RUM TARAFININ YETKİYİ, GÜCÜ, SERVETİ VE REFAHI PAYLAŞMAK İSTEMEMESİDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının kağıt üzerinde kabul edilen siyasi eşitliği dahi içselleştiremediğine işaret ederek, “Biz kendi payımıza hakkımızdan fazlasını istediğimiz kanaatinde değilim. Bu topraklarda 2 eşit halkın eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

Akıncı, Kıbrıs’ı barış ve işbirliği adası haline getirip, Doğu Akdeniz’in barış havzasına dönüşebileceğini ve doğal gazın bir tedirginlik unsuru değil de işbirliği unsuru olabileceğini ancak bir noktada tıkandıklarını ve o noktanın da Rum tarafının gücünü, servetini ve refahını paylaşmak istememesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak için KKTC’ye gelen TBMM Başkan Vekili Levent Gök’ü kabul etti. Akıncı, Gök’ü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, 44 yıl önce bu topraklarda yaşananları bugün gibi hatırladıklarını belirtti.

1974 öncesi koşulları anlatarak, o günlerden dersler çıkarıp, ona göre geleceği planlamak gerektiğini kaydeden Akıncı, “Her Kıbrıslı Türk ağzını açtığında, bir daha 1974 öncesini istemiyoruz diyor. Bu boşuna söylenmiş bir laf değil. Çünkü onun öncesinde, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda ya sürekli göç eden ya da azınlık olmaya veya bir Rum Cumhuriyeti’ne yama olmaya giden bir süreç sözkonusuydu” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Enosis amaçlı 15 Temmuz darbesi ve arkasından yapılan Barış Harekatı’nın o kötü gidişatı engellediğini belirtti. Akıncı, “Kalıcı bir çözüm ve iki tarafın da uzlaşacağı bir çıkış yolu için biz çok gayret sarf ettik. Bu uğurda bayağı emek verdik. En son halkımız yüzde 65 oranına bir plana evet dedi. Bir yıl önce de Crans Montana’da da yine çeşitli açılımlar yapılmasına rağmen bunun karşılığı verilmedi” şeklinde devam etti.

Sorunlar çözümlenmeyince çare arayışlarının bitmediğini kaydeden Akıncı, artık gelinen noktada BM’nin 1968’den beri devam eden müzakerelerin neden sonuç vermediğinin bir muhasebesini yapması ve farklı metodlar yaklaşımlar düşünmesi gerektiğini belirtti.

“DOĞAL GAZ BİR TEDİRGİNLİK DEĞİL İŞBİRLİĞİ UNSURU OLSUN İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti:

“Biz kendi payımıza hakkımızdan fazlasını istediğimiz kanaatinde değilim. Bu topraklarda 2 eşit halkın eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasını istiyoruz. Bu bir temel prensiptir: Bir tarafın diğer tarafa tahakküm etmesin, öteki taraf diğer taraf için tehdit olmasın. Bu adayı barış ve işbirliği adası haline getirelim. Bu adanın dışına da çıkalım ve Doğu Akdeniz’i barış havzası haline getirelim. Doğal gaz bir tedirginlik, tansiyon unsuru olmasın işbirliği unsuru olsun istiyoruz. Ama işte olmuyor. Geliyorsunuz, bir noktada tıkanıyorsunuz. O noktada Rum tarafının yetkiyi, gücü, serveti ve refahı paylaşmak istememesidir. İşin özü gelip oraya dayanmaktadır”

Kağıt üzerinde bile kabul edildiği söylenen eşitliğe ilişkin unsurların bile tartışma konusu yapıldığını kaydeden Akıncı, “Bir Kıbrıslı Türk’ün gün gelip Cumhurbaşkanı olabileceğini bir türlü içselleştiremiyorlar. Varılmış bir mutabakat var oysa bu konuda” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm arayışları devam ederken, Kıbrıs Türkü’nün ekonomi ve demokrasisini daha üst seviyeye çıkarmak için çalışması gerektiğini belirtti.

GÖK

TBMM Başkan Vekili Levent Gök de konuşmasında, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne desteğinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok daha güçlü şekilde devam edeceğini belirtti.

TBMM olarak Kıbrıs Türkü’nün yurt dışında tanınması kararlılığı içinde olduklarını ve bu yönde gereken desteği vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Gök, yaptıkları diğer faaliyetleri de aktardı. Gök, “Burada bir devletin olduğu gerçeğini her platformda anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Gök, Rum tarafının çözümden yana olmadığının çok açık şekilde görüldüğüne işaret ederek, tıkanan ve geleceği pek parlak görülmeyen müzakereler karşısında daha aktif bir takım yollar denemek gerektiğini belirtti. Türkiye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Gök, “TBMM Kıbrıs Türk halkının yanındadır. KKTC’nin ekonomik açıdan gelişmesini desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Kıbrıs’ın haklı mücadelesinde şehit düşenleri saygıyla ve şükranla andıklarını kaydeden Gök, bu mücadeleye liderlik eden Dr. Fazıl Küçük ve Barış Harekatı’nı gerçekleştiren TC Başbakanı Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Gök, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da ilk fırsatta KKTC’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Akıncı ile Gök, karşılıklı anı tabağı takdim etti.