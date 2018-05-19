Akıncı: ''Silahsız Filistinlilere karşı girişilen katliam insanlık suçu''

AKINCI, İİT OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ’NDE VURGULADI: “SİLAHSIZ FİLİSTİNLİLERE KARŞI GİRİŞİLEN KATLİAM İNSANLIK SUÇU“

“ABD’NİN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASI VE BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ORAYA NAKLETMESİ; TARİHSEL GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELEN, SAĞDUYUDAN UZAK VE BARIŞ ÇABALARINA BÜYÜK BİR DARBE ANLAMINDA”



“İNSAN CANINI HİÇE SAYMAK, TARİHSEL GERÇEKLERİ KABA KUVVETLE VE OLDUBİTTİLERLE TERS YÜZ ETMEYE YELTENMEK KİMSEYİ ‘BÜYÜK’ YA DA ‘SÜPER’ GÜÇ YAPMAZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini oraya nakletmesinin; tarihsel gerçekleri görmezden gelen, sağduyudan uzak ve barış çabalarına büyük bir darbe anlamında olduğunu vurguladı.



Hiç bir çıkarın 8 aylık bebekten daha değerli olmadığını kaydeden Akıncı, kendini insanlığa adamanın, adalet duygusuna sıkı sıkıya bağlı kalmanın ve sağduyuyu yitirmeden hareket etmeyi başarabilmenin en aranan hasletler haline geldiğini; çünkü günümüz dünyasında bunun tersi durumların güncel örnekleri ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.



Akıncı şöyle dedi:

“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Büyükelçiliğini oraya nakletmesi bu örneklerin son günlerdeki en vahimlerinden biri olmuştur. Bu davranış, tarihsel gerçekleri görmezden gelen, sağduyudan uzak ve barış çabalarına büyük bir darbe anlamındadır. Bu eylem sonrasında meydana gelen haklı protesto gösterilerinde, İsrail’in silahsız Filistinlilere karşı giriştiği katliam tam bir insanlık suçu oluşturmuştur.”



Cumhurbaşkanı Akıncı, İslam ve İşbirliği Teşkilatı’nın “Kudüs” başlıklı olağanüstü zirvesinde dün akşam katılımcılara hitap etti. Toplantıda Akıncı’ya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik etti.



“KABA KUVVET KİMSEYİ BÜYÜK YA DA SÜPER GÜÇ YAPMAZ”



Akıncı, insan canını hiçe saymanın, tarihsel gerçekleri kaba kuvvetle ve oldubittilerle ters yüz etmeye yeltenmenin, kimseyi “büyük” ya da “süper” güç yapmayacağını kaydederek, “Hiçbir çıkar sekiz aylık Leyla bebekten daha değerli değildir: Hangi çıkar ya da hangi strateji, ‘Bırakın benimle kalsın’ diye haykırarak yavrusunun cansız bedenine sarılan bir annenin acısının önüne geçebilir?” dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’e ilişkin yanlış kararında ısrar etmesi ve İsrail’in silahsız insanların üzerine mermi yağdırmasının, insanlık tarihinde yeni bir utanç sayfası açılmasına neden olduğunu, katliamda hayatını kaybeden tüm Filistinlileri rahmetle andığını ifade etti.



“Kıbrıs Türk halkının Filistin halkıyla olan dayanışmasını bir kez daha yinelemek isterim” diyen Akıncı, Orta Doğu’da adaletin tecelli etmesi ve tarihi gerçeklerin ışığında mazlum Filistin halkının haklarını koruyacak bir barışın sağlanması için uluslararası kuruluşlar ve dünya devletlerinin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.



“Temennilerin ötesine geçecek bir kararlılığın sergilenmesinin zamanının çoktan geldiğini” vurgulayan Akıncı, “Bunu görmek için daha ne kadar canın yitirilmesi ve daha ne kadar kanın dökülmesi gerekecektir?” diye sordu.



Akıncı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün buradan yükselecek mesajın başta Filistin olmak üzere dünyadaki tüm ezilen halklara güç ve moral olmasını diler, bölge ve dünya barışına katkı yapmasını temenni ederim. Bu duygularla, bundan 5 ay önce olduğu gibi bugün de önemli bir duyarlılık sergileyerek Filistin halkının haklı davasını gündemde tutan Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayın Cumhurbaşkanı’na ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na teşekkür eder, bu vesileyle mübarek Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diler, tümünüzü saygı ve sevgiyle selamlarım.”