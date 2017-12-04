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04 Aralık 2017 Pazartesi 09:40

AKINCI, ŞEHİT HÜSEYİN RUSO'NUN KIZ KARDEŞİ MERYEM RUSO'YU KABUL ETTİ

AKINCI, ŞEHİT HÜSEYİN RUSO'NUN KIZ KARDEŞİ MERYEM RUSO'YU KABUL ETTİ
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kayıp şehit Şehit Hüseyin Ruso'nun kız kardeşi Meryem Ruso Paralik ve yakın aile üyelerini kabul etti.


Meryem Ruso Paralik, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Şehit Hüseyin Ruso’nun bulunmasına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kardeşi Hüseyin Ruso’nun kalıntılarının 54 yıl sonra bulunduğunu söyleyen Meryem Ruso, bundan sonra tek isteğinin kardeşinin vurulduğu yere yapılan anıtın yanına gömülmesi olduğunu belirtti. Ruso, Akıncı’dan bu konuda destek talep etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da kayıp şehit Şehit Hüseyin Ruso’nun kalıntılarının 54 yıl sonra Tekke Bahçesi’nde bulunduğunu dile getirerek, “Hepimizde bir burukluk var” dedi.

Teşekküre gerek olmadığını ifade eden Akıncı,devletin geç kalmış bir görevini yerine getirdiğini belirtti.

Akıncı, ailenin defin yeri konusundaki isteklerinin önemli olduğunu da söyleyerek, konunun değerlendirilerek, en iyisinin yapılması gerektiğini kaydetti.
 
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