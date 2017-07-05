AKINCI: 'RUM TARAFI, ADINA YENİ DENİLEN ANCAK ÖNEMLİ AÇILIMLAR İÇERMEYEN BAZI GÖRÜŞLERİ MASAYA GETİRDİ'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafının "adına yeni denilen ancak yeni ve çok önemli açılımlar içermeyen" bazı görüşleri masaya getirdiğini, bunların sonuca götürecek bir yaklaşım içermediğini vurguladı.

Akıncı, Crans Montana'da, garantörlerin de katıldığı birinci masa toplantısının ardından çıkışta yaptığı açıklamada, yarın kendilerini çok yoğun ve verimli geçmesini umdukları bir günün beklediğini kaydetti.

Akıncı, Rumların yeni öneri getirip getirmediği yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, Rum tarafının "adına yeni denilen ancak yeni ve çok önemli açılımlar içermeyen" bazı görüşleri masaya getirdiğini, bunların sonuca götürecek bir yaklaşım içermediğini vurguladı.

"Keşke içerseydi" diyen Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yarın geleceğini anımsattı.