AKINCI: “RUM LİDERLE 16 NİSAN’DAKİ BULUŞMAMIZ DURUM TESPİTİ NİTELİĞİNDE”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İSTANBUL’A GİTMEK ÜZERE ÜLKEDEN AYRILDI



“GELECEĞİ ORTAKLAŞA ŞEKİLLENDİRME İRADESİ VAR MI, FİKİR BİRLİĞİ SÖZ KONUSU MU, TEMEL VİZYONUMUZ AYNI MI, ORTAK MODALİTELERDE ANLAŞABİLECEK MİYİZ BUNLARI KONUŞACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderle 16 Nisan’daki görüşmenin bir müzakere olmayacağını ve sürecin Crans Montana’da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını belirtti.

Akıncı, buluşmanın durum tespiti niteliğinde olacağını belirterek, “Hem anlamak, hem de anlatmak istiyoruz. Eminim Rum lider de aynı duyguları paylaşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılarak konuşma yapmak amacıyla İstanbul’a gitti.

Akıncı, Ercan’dan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamada katılacağı zirveyle ilgili bilgi verdi ve 16 Nisan’da Rum liderle gerçekleştireceği buluşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer herhangi bir şey olacaksa, asla eskisi gibi olmayacak. Eski süreç kapanmıştır. Geçmişe ait bir olaydır. O çerçevede 50 yıl geçti. Ucu açık süreçlerin bizi bir yere götürmediğini, götürmeyeceğini gördük. Geleceği ortaklaşa şekillendirme iradesi var mı, fikir birliği söz konusu mu, temel vizyonumuz aynı mı, ortak modalitelerde anlaşabilecek miyiz bunları konuşacağız” dedi.

Akıncı’ya İstanbul ziyaretinde eşi Meral Akıncı eşlik ediyor.

KKTC Turizm Standı’nın da açılacağı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılacak olan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Akıncı ile birlikte adadan ayrıldı.