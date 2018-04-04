CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÖZTAN ÖZATAY FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİSİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün akşam Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen Öztan Özatay 10. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın AKM’deki sergi ve ödül törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sergi açılışında yaptığı konuşmada, yarışmanın bir vefa borcunun yerine getirilmesi açısından taşıdığı önem kadar, uluslararası niteliği açısından da önemli olduğunu ifade etti.

“KANSERLE MÜCADELEDE FARKINDALIK”

Yarışmanın son yıllarda uluslararası nitelikte bir sanat etkinliğine dönüştüğünü hatırlatan Akıncı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na yapılan maddi katkıya da değinerek, bu olayın ayrıca kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratma açısından da önemine işaret etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın, kanserle mücadele eden 77 çocuğa tedavi eğitim sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiği bildirildi.