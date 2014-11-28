Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Akıncı, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, engellilerin sorunlar yaşadığını belirterek, yardımcı olabilmek için bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, engellilerin sorunlar yaşadığını belirterek, yardımcı olabilmek için bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

28 Kasım 2014 Cuma 13:28
Akıncı, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti
banner238

“ENGELLİLERE YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ”

 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, engellilerin sorunlar yaşadığını belirterek, yardımcı olabilmek için bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Akıncı, bugün saat 11.00’de Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Günay Kibrit ve Asbaşkan Ahmet Akdeniz’le görüştü.

Akıncı, yaşamın engellerini ortadan kaldırmak için uğraş vereceğini kaydederek, öncelikle engellilere yönelik bakış açısının değişmesi ve beyinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Engelsiz bir yaşam, engelsiz kentler ve çevrenin önemine dikkat çeken Akıncı, Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bu amaca yönelik fikirsel fiziki platformda katkı yapmaya çalışarak imar planları oluşturduklarını anlattı.

Bu projelerin bir kısmının hayata geçirildiğini, bir kısmının ise hala beklediğini belirten Akıncı, şunları ifade etti:

“Ancak, gün gelecek bunlar da yaşama geçirilecek. Yaşamın engellerini ortadan kaldırabilmek için daha çok uğraş vereceğiz. Halkımız bizi bu göreve layık görürse çok daha aktif olabilir, birlikte mücadele edebilir,  belediyecilik geçmişimden gelen tecrübeyle bu konularda daha da yoğunlaşabiliriz. İşbirliğimizin bu gün de, gelecekte de devamını dilerim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim