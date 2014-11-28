Akıncı, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni Ziyaret Etti

“ENGELLİLERE YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, engellilerin sorunlar yaşadığını belirterek, yardımcı olabilmek için bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa Akıncı, bugün saat 11.00’de Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Günay Kibrit ve Asbaşkan Ahmet Akdeniz’le görüştü.

Akıncı, yaşamın engellerini ortadan kaldırmak için uğraş vereceğini kaydederek, öncelikle engellilere yönelik bakış açısının değişmesi ve beyinlerdeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Engelsiz bir yaşam, engelsiz kentler ve çevrenin önemine dikkat çeken Akıncı, Lefkoşa Türk Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bu amaca yönelik fikirsel fiziki platformda katkı yapmaya çalışarak imar planları oluşturduklarını anlattı.

Bu projelerin bir kısmının hayata geçirildiğini, bir kısmının ise hala beklediğini belirten Akıncı, şunları ifade etti:

“Ancak, gün gelecek bunlar da yaşama geçirilecek. Yaşamın engellerini ortadan kaldırabilmek için daha çok uğraş vereceğiz. Halkımız bizi bu göreve layık görürse çok daha aktif olabilir, birlikte mücadele edebilir, belediyecilik geçmişimden gelen tecrübeyle bu konularda daha da yoğunlaşabiliriz. İşbirliğimizin bu gün de, gelecekte de devamını dilerim.”