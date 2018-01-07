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AKINCI: “ORTAYA ÇIKACAK SONUCUN GEREKLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM"

AKINCI: “ORTAYA ÇIKACAK SONUCUN GEREKLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM"

07 Ocak 2018 Pazar 12:15
AKINCI: “ORTAYA ÇIKACAK SONUCUN GEREKLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM"
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CUMHURBAŞKANI AKINCI OYUNU KULLANDI.. AKINCI: “ORTAYA ÇIKACAK SONUCUN GEREKLERİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  göreve geldiği günden itibaren söz verdiği gibi 2,5 yıldır tarafsızlığını koruduğunu,  tarafsız Cumhurbaşkanı olarak hükümetin oluşması noktasında seçim sonuçlarının gereğini yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu saat 10.00’da, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 219 numaralı sandıkta eşi Meral Akıncı ile birlikte kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, evlerinin yanındaki okula yürüyerek geldi. 

“TOPLUMUMUZA, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, milletvekilliği erken genel seçimlerinin topluma ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bugünkü seçimin ilk kez farklı bir düzenlemeyle yapıldığının altını çizerek, aydınlatıcı açıklamaları ve yayınları nedeniyle YSK’yı tebrik eden Akıncı, bugün yoğun görev yapacak yargıç ve YSK çalışanlarıyla, siyasi parti mensupları, polis teşkilatı ve basın mensuplarını kutladı.

“TARAFSIZLIĞIMI KORUDUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2,5 yıl önce göreve gelirken tarafsız, bağımsız bir cumhurbaşkanı sözünü verdiğini, bunu harfiyen uygulamaya çalıştığını ve seçim döneminde de bu sözünü bütün samimiyetiyle yerine getirdiğini kaydetti.

Akıncı,  rutin olan yılbaşı mesajı haricinde seçim dönemine yönelik en ufak demeci olmadığını vurgulayarak, “Bu tarafsız kimliğimle elbette seçimde ortaya çıkacak sonucun gereklerini de aynı titizlikle yerine getireceğim” dedi.

“DAHA TEMİZ VE GÜRÜLTÜSÜZ PROPAGANDA DÖNEMİ OLDU”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu seçimde, geçen seçimlere oranla iletişim olanakları ve teknolojinin çok daha yoğun kullanılmasının etkisiyle çevre ve gürültü kirliliği bakımından daha sakin, çevreye duyarlı bir propaganda dönemi geçirildiğini kaydetti ve bu nedenle siyasi partileri kutladı. 

“HAYIRLI SONUÇLAR GETİRSİN”

Seçimlerin en demokratik şekilde yaşanmasının önemine dikkat çeken Akıncı, “Günün hayırlı sonuçlanmasını ve ortaya çıkacak sonucun halkın daha iyiye, daha güzele ulaşmasında kilometre taşı oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.

Sonuçların belli olmasının gece yarısını, yarını bulabileceğini kaydeden Akıncı, yeni bir hükümetin oluşması bakımından bu sonuçların gereği neyse Cumhurbaşkanı olarak bunu yerine getireceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 07.01.2018 13:17
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