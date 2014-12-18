Akıncı Öğretmenler Derneği’ni Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, dün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’ni ziyaret etti.

Akıncı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle sohbet etti.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Kıbrıs sorunu ve Cumhurbaşkanlığı’yla ilgili vizyonunu ve adaylık gerekçelerini anlattı, soruları yanıtladı.

Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir fırsatın bulunduğuna inandığını kaydederek, “Hem genç kuşakların geleceği, hem de bölgedeki istikrarın sağlanması açısından Kıbrıs’ta çözüm büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı

Akıncı, iki toplumun çözüm kararlılığı göstermesi durumunda dıştan gelebilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılabileceğine işaret etti.

Mustafa Akıncı, bulunacak çözümün iki toplumu da bugünkü konumlarından daha ileriye taşıması gerektiğini kaydetti.